Attiviste nonviolente denunciano: "Prese a calci e pugni da personale del circo "Royal" Orfei a Torino"

Ieri, domenica 28 aprile, all'inizio dello spettacolo pomeridiano "Africa – il regno animale" del circo Royal di Paolo Orfei tenuto al Parco della Pellerina a Torino, cinque attiviste di Ribellione Animale hanno intrapreso un'azione diretta nonviolenta per protestare contro l'uso degli animali nei circhi.

Le attiviste sono entrate nell'arena reggendo uno striscione con scritto "Basta animali nei circhi", sedendosi per terra incatenate tra loro per manifestare il loro dissenso in maniera nonviolenta.

Al personale del circo presente sono bastati pochi secondi per raggiungere le attiviste e dare il via ad una escalation di violenza davanti all'intera platea – che peraltro comprendeva una moltitudine di bambini e bambine che hanno assistito alla scena – senza minimamente cercare il dialogo.

I circensi si sono scaraventati contro le attiviste inermi trascinandole e strattonandole, per poi proseguire con violenti calci, pugni e schiaffi. Incuranti delle urla di paura e dolore delle attiviste, che non hanno mai reagito alla violenza e che ribadivano di essere nonviolente, hanno proseguito con numerosi sputi, insulti e ancora trascinamenti per metri, tirando alcune attiviste per i capelli e una per la gola, arrivando quasi a farle perdere i sensi.

Il telefono con il quale le attiviste stavano filmando l'azione è stato afferrato, scaraventato per terra e frantumato; un attivista ha perso i propri occhiali da vista ormai distrutti a causa di calci e pugni sul volto e alla testa.

Dopo essere state trascinate a forza dietro la scena, sono continuate le violenze fisiche e verbali, finché gli stessi circensi hanno poi chiamato le forze dell'ordine, quando ormai avevano sfogato sulle attiviste tutta la violenza e la brutalità che arbitrariamente avevano deciso meritassero.

"Ho fatto male a chiamarla [la polizia], dovevo ammazzarvi di botte" – queste le parole che si sono sentite dire le attiviste, ormai sotto shock per la sproporzione e assurdità della reazione alla loro azione di protesta nonviolenta in difesa degli animali.

Contusioni multiple, cervicalgia e 3 traumi cranici sono stati refertati alle attiviste nel pronto soccorso presso il quale si sono dovuti recare a causa dell'aggressione subita.