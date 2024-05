"Il segno dell’arte nelle imprese", il 6 maggio la presentazione del volume presso Fondazione Sandretto

Lunedì 6 maggio alle ore 14:30, si terrà presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Via Modane 16 Torino, l’evento di presentazione del libro Il segno dell’arte nelle imprese. Le Collezioni corporate italiane per l’arte moderna e contemporanea.





Attraverso il volume edito da Marsilio Arte, Confindustria, su iniziativa del Gruppo Tecnico Cultura, presenta una mappatura delle collezioni di opere di arte moderna e contemporanea delle aziende italiane. La curatrice Ilaria Bonacossa, in collaborazione con la curatrice e critica d’arte Marianna Agliottone, lo storico dell’arte Costantino D’Orazio e la giornalista Marilena Pirrelli, ha selezionato un nucleo di aziende impegnate in maniera attiva in progetti di mecenatismo per le arti visive.

All’evento di presentazione, dopo i saluti di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Marco Gay, Presidente Confindustria Piemonte; Giorgio Marsiaj, Presidente Unione Industriali Torino, interverranno Antonio Alunni, Presidente Gruppo Tecnico Cultura Confindustria; Ilaria Bonacossa, Direttrice Palazzo Ducale Genova; Luca De Michelis, Amministratore Delegato Marsilio Arte, moderati da Costantino D’Orazio, Direttore Musei Nazionali Perugia Direzione Regionale Musei Umbria.

Nella tavola rotonda si confronteranno: Laura Feliciotti, Responsabile Patrimonio Artistico Intesa Sanpaolo; Ernesto Lanzillo, Leader Italia Deloitte Private; Fulvio D’Alvia, Direttore Generale 4.Manager; Mariolina Bassetti, Chairman Post-War & Contemporary Art Continental Europe, Chairman Italy Christie’s; Luca Del Vecchio, Direttore Generale IWS; Diana Bracco, Presidente Fondazione Bracco, Presidente e CEO Gruppo Bracco, moderati da Marilena Pirrelli, giornalista Sole 24 ORE, ideatrice Arteconomy.

L’intervento delle Istituzioni è affidato al Presidente Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, Federico Mollicone. Cui seguiranno le conclusioni di Katia Da Ros, Vicepresidente Ambiente, Sostenibilità e Cultura di Confindustria.