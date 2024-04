A Torino arriva lo "swap party": scambi di abiti per favorire solidarietà e sostenibilità

Il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta annuncia la seconda edizione del suo "Swap Party", un evento di scambio di abiti usati, destinato a promuovere il consumo responsabile e sostenibile tra i cittadini. L'iniziativa si pone come obiettivo quello di contrastare la cultura dell'“usa e getta” e incoraggiare pratiche di riutilizzo consapevole.

L'evento si terrà in data venerdì 10 maggio, dalle ore 15 alle 18, e sabato 11 maggio, dalle ore 10 alle 18, presso l'Istituto Alfieri Carrù in Via Accademia Albertina 14 a Torino. Durante il "Swap Party", i partecipanti avranno l'opportunità di scambiare abiti primaverili ed estivi che non utilizzano più. Questi vestiti devono essere puliti e in buone condizioni per garantire un'esperienza piacevole e di qualità per tutti.

L'evento si configura anche come un'occasione di raccolta fondi: l'ingresso è a offerta libera con un contributo minimo suggerito di 5€. I fondi raccolti saranno destinati al sostegno dei progetti del Forum per le persone senza dimora. Gli indumenti non scambiati durante l'evento verranno donati al progetto Abito della San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Torino, il quale li destinerà alle famiglie in difficoltà economiche.

Il Forum del Volontariato si impegna da anni nella promozione di attività di sensibilizzazione e nell'incoraggiamento alla partecipazione attiva delle nuove generazioni nella vita della comunità. Il "Swap Party" è un esempio concreto di come il Forum operi per instaurare una mentalità più sostenibile e inclusiva, specialmente tra i giovani.

Per ulteriori informazioni, contattare: Paola Gatti Telefono: 3355936340. E-mail: forum.volontariato@libero.it