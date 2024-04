Appuntamento il 18 e 19 maggio a Cremona con Japan Show e Italian Koi Expo 2024

Il 18 e 19 Maggio a CremonaFiere, in occasione di Japan Show - Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe giapponesi, sarà possibile anche quest’anno immergersi nell’affasciante cultura giapponese, apprezzarne la storia e appassionarsi alle sue numerose sfaccettature.

Il ricco programma eventi messo a punto da CremonaFiere in collaborazione con associazioni culturali, esperti di settore, professionisti ed espositori, offre al visitatore l’opportunità di lasciarsi trasportare dai colori e dalle tradizioni del mondo nipponico, di accostarsi al magico mondo delle carpe Koi e di approfondirne aspetti più tecnici e specifici.

Già all’apertura della Manifestazione, sabato 18 maggio alle ore 10:00, prenderanno il via numerose attività, dall’attesissimo Koi Show – Campionato internazionale di carpe giapponesi cuore pulsante di Italian Koi Expo, con oltre 180 esemplari iscritti dall’Italia e dall’Europa.

I visitatori della Manifestazione potranno partecipare a numerose attività: dai workshop di Origami e di Kusudama, ai i mini corsi di lingua giapponese della scuola Kotodama; dai workshop di Orizome, l’arte della tintura della carta giapponese organizzati da Meiko Yokoyama a quelli di Furoshiki, l'arte di avvolgere, contenere, trasportare oggetti di ogni forma ma anche laboratori di stampa Mokuhanga, la tecnica tradizionale giapponese di incisione su legno, a cura di Asako Hishiki.

Non mancheranno dimostrazioni di Arti Marziali. Al Japan Show si potrà infatti scoprire il mondo del Koryū Bujutsu, ovvero le Arti Marziali Classiche praticate dalla classe guerriera, i Bushi, del Giappone feudale. Si potrà assistere ad esibizioni di Iaido (estrazione veloce del katana); Verranno poi mostrate le evoluzioni delle tecniche specifiche dell'Aikido e degli attacchi. L'esibizione porterà agli occhi del pubblico un lavoro che va dall’attacco alla difesa, a mani nude fino alla simulazione di combattimenti con le tipiche armi giapponesi già in uso agli antichi Samurai; coltello (tantō), bastone (jō) e spada (bokken). Il tutto con Maestri e allievi di numerose scuole e Dojo come il Clan Bushido di Brescia che si cimenterà nelle esibizioni di Arti di spada giapponese; l’Associazione Shinbu Kai e l’Aikido Budo Brescia.

Anche quest’anno ci sarà la presenza dell’Associazione Culturale Giapponese Lailac che animerà il Japan Show con affascianti spettacoli di danza Bon Odori, vestizione del Kimono, oltre a realizzare l’angolo calligrafia e del tè.

Numerosi i momenti divulgativi con gli esperti del Clan Bushido che incanteranno il pubblico con la cerimonia del tè del quale spiegheranno le numerose curiosità legate a questa tradizionale bevanda giapponese e l’affascinate pittura sumi-e.

Il Japan Show di Cremona avrà il privilegio di ospitare una eccezionale mostra fotografica curata dalla celebre fotografa Yoshie Nishikawa. La mostra, intitolata “Mono no Aware”, cattura una collezione unica di bambole che hanno condiviso più di cinque decenni di vita quotidiana con la madre dell’artista. Numerose altre mostre arricchiranno la manifestazione come quella del Consolato Generale del Gippone; e la mostra di Bento, caratteristiche scatole del pasto tradizionale giapponese.

L’ulteriore nota di colore sarà data dal raduno delle mitiche Daihatsu Trevis. Con il motto “Cercasi Trevis disperatamente” qualche anno fa, Roberta Sciori fonda il Trevis Club Italia, il club della Kei car Trevis prodotta dalla casa automobilistica giapponese Daihatsu e commercializzata in Italia fino alla fine del 2009. Con la consapevolezza di avere una piccola, rara e preziosa automobile la ricerca è proseguita per anni raggiungendo appassionati Trevisisti ad ogni latitudine. Le Trevis con i loro orgogliosi proprietari si ritrovano a Cremona nel contesto formidabile del Japan Show; quale occasione migliore?

Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona, sarà presente alla Manifestazione con un’area demo e una serie di fumettisti che disegneranno dal vivo soggetti giapponesi. E per gli amanti di questo mondo, quest’anno sarà organizzato un tributo a Hayao Miyazaki con la presentazione del saggio “Studio Ghibli. L'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata" con la presenza dell'autore, Andrea Fontana. L’appuntamento è per sabato 18 maggio alle 12.00.

Infine, per chi volesse scoprire i segreti della cultura Giapponese, l’appuntamento è domenica 19 alle 12,00 dove si potrà incontrare Kenta Suzuki, famoso influencer giapponese che con con oltre 250mila follower su ig, 390 mila follower su tiktok, più di 10 milioni di visualizzazioni mensili dei suoi contenuti, sarà per la prima volta a Cremona, per incontrare il pubblico del Japan Show!

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali e premi Champion, si terranno domenica 19 maggio nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association).

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 18 e Domenica 19 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00.

I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket.

Maggiori informazioni e il programma eventi completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.japanshow.it

Japan Show e Italian Koi Expo (18-19 maggio 2024) la Manifestazione fieristica dedicata interamente alla cultura giapponese. Oltre 70 espositori che propongono dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua all’editoria, passando per arte, design e scrittura. Dalle sinuose ed eleganti forme dei bonsai ai laghetti ornamentali, dagli itinerari di viaggio allo sport, passando per il benessere e la cura per la persona. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma di oltre 50 eventi con presentazioni, laboratori, workshop, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione come Kenta Suzuki e Yoshie Nishikawa. Per gli amanti del Giappone è un appuntamento unico e imperdibile