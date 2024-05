Crocetta batte Chieri: per la squadra torinese si spalancano le porte della B interregionale

La Don Bosco Crocetta approda in serie B interregionale: la vittoria di ieri sera ha infatti spalancato ai gialloverdi le porte della promozione in quella che una volta era la serie C gold, ma che dopo le ultime riforme dei campionati ha assunto la nuova denominazione.



A farne le spese, i padroni di casa della Bea Chieri, sconfitti anche in gara 3 dopo le prime due partite perse al PalaBallin di via Piazzi, storica palestra che ora rende omaggio e porta il nome dello storico "Zio", scomparso alcuni anni fa.

Il tabellone alla fine recitava 62-85 per gli ospiti, arrivati a Chieri con un folto settore di sostenitori che a bordo campo hanno fatto sentire il calore e il tifo per tutti i 40 minuti. Ma dopo due parziali in sostanziale equilibrio (chiusi 12-16 e 34-39) è nel terzo quarto che la Crocetta ha preso il largo, chiudendo 47-61. L'ultimo quarto non ha ammesso rientri da parte dei patroni di casa, che chiudono con Drame e Ruà come migliori marcatori (14 punti entrambi). Per la Crocetta, Pagetto miglior marcatore con 17 punti.







"Complimenti alla società di Chieri, che ha dovuto affrontare infortuni importanti in questa stagione - dice il coach di Crocetta, Claudio Maino -, ma anche noi abbiamo dovuto rinunciare al nostro capitano. Noi siamo molto contenti, è un risultato che nessuno si aspettava: siamo partiti con un progetto giovanile ed è quello che abbiamo portato avanti con fiducia. Non era facile assestarsi e i più esperti hanno retto il peso della responsabilità".



"Abbiamo fatto comunque un'ottima stagione - dice Francesco 'Franz' Conti, coach di Chieri -. Abbiamo sofferto le prime due gare, ma speravamo di fare meglio in questa terza partita: ci siamo arrivati vicini ed eravamo convinti di sfruttare meglio il fattore campo. Magari giocandosi tutto in Gara5 da loro. Comunque il nostro obiettivo era arrivare nelle prime quattro: arrivare in finale vuol dire aver fatto ancora meglio".