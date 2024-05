Renzo e Lucia si danno appuntamento al parco: alla Tesoriera tornano gli appuntamenti con Bookpostino

Altro che ramo del lago di Como che volge a Mezzogiorno. Renzo e Lucia, con il passare dei decenni, hanno deciso di andare molto più per le spicce. E questo sabato - 25 maggio - si sono dati appuntamento al Parco della Tesoriera. Con loro, anche gli organizzatori di Libri al Parco, il ciclo di incontri organizzato dall’associazione culturale torinese BookPostino per promuovere la lettura, in particolare all’aperto, e incentivare la conoscenza di case editrici indipendenti e autori del territorio.

Primo appuntamento il 25 maggio