Cimiteri 'protagonisti' al Salone del libro : i 4 appuntamenti organizzati da AFC

AFC, società partecipata con socio unico il Comune che gestisce i sei cimiteri della città, prosegue nella promozione culturale del cimitero Monumentale e organizza 4 appuntamenti nell'ambito del Salone Internazionale del libro.

Tre incontri al Salone off e uno al Lingotto il 9 maggio alle ore 15 con Alessandro Perissinotto, in cui si parlerà delle vite immaginarie di personaggi della letteratura come Maigret e del cimitero di Parigi, ma anche degli scrittori noir torinesi come Carolina Invernizio e Franco Lucentini che sono sepolti al Monumentale con Renata Santoro e Andrea Araldi presidente di AFC.