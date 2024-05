Nuovi automezzi per i volontari del Soccorso di Ceresole Reale e Noasca

La Pubblica Assistenza Anpas Volontari del Soccorso Ceresole Reale e Noasca, il primo maggio, ha inaugurato i nuovi automezzi, un’ambulanza acquistata grazie ai contributi di Iren, e un automezzo di protezione civile grazie a Fondazione Crt. I nuovi automezzi si sono avvalsi anche dei contributi dei comuni del territorio e dei volontari.

Presenti numerose autorità: i sindaci di Ceresole Reale, Noasca e Locana, Alex Gioannini, Domenico Aimonino e Mauro Peruzzo, il presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Mauro Durbano, il consigliere regionale Andrea Cane, il presidente regionale Anpas, Vincenzo Sciortino, l’amministratore delegato di Iren Energia, Giuseppe Bergesio, i carabinieri della stazione e di Locana e le rappresentative del Soccorso Alpino della Valle Orco, le associazioni Croce Bianca del Canavese, Croce Bianca Volpianese, Ivrea Soccorso, Vasc di Caravino e Reis d’Biru di Ceresole, nonché la madrina Stefania Batzella.

Il presidente dei Volontari del Soccorso Ceresole Reale e Noasca, Graziano Bellanzon: «Con grande gioia e gratitudine abbiamo celebrato un momento significativo per le nostre comunità. L’inaugurazione dei nuovi mezzi, Questi doni rappresentano molto più di veicoli e attrezzature, rappresentano la solidarietà, la collaborazione, e l'impegno condiviso per la sicurezza e il benessere del cittadino. È un simbolo tangibile del nostro impegno collettivo verso la popolazione, di svolgere in prontezza e affrontare le sfide che possono colpirci inaspettatamente. Grazie all'ambulanza, saremo in grado di migliorare i nostri servizi di emergenza, garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni critiche, mentre l'automezzo di protezione civile ci permetterà di rafforzare le nostre capacità di risposta alle emergenze del territorio, come le abbondanti nevicate di quest’inverno e alle necessità dei servizi di varia natura. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Comune di Ceresole Reale, al Comune di Noasca, all’Azienda Iren, alla Fondazione Crt e a tutti i volontari che, con i loro servizi svolti, hanno fatto si, che questi mezzi, venissero acquistati. Ringrazio per la sua presenza la Madrina dei mezzi, Stefania Batzella. Ringrazio anche per la presenza e per la continua collaborazione il nostro direttore sanitario, la dottoressa Laura Gelci che ci segue da ben 28 anni. Inoltre non per ultima, voglio ringraziare anche una donatrice spontanea che, con il suo contributo, ha partecipato alla spesa sostenuta, Raffaella Marchese».

«Il 1 maggio, Festa dei lavoratori – spiega il segretario dei Volontari Soccorso di Ceresole Reale e Noasca, Paolo Bellanzon, a termine inaugurazione abbiamo pensato di portare un omaggio agli operai che persero la vita durante la costruzione della diga, deponendo dei fiori alla lapide in loro memoria. Abbiamo celebrato non solo l'arrivo dei nuovi mezzi, ma presentato alla cittadinanza la nostra nuova squadra di protezione civile, nata il novembre del 2021. A due anni dalla sua creazione conta 22 volontari e alcune attrezzature già acquistate grazie al contributo di altre donazioni e della convenzione con il Comune di Ceresole: un generatore di corrente, una torre faro, pale da neve e da terra, stivali, caschi, indumenti di protezione individuale per i volontari e il nuovo mezzo di trasporto. Un po’ alla volta, lavorando uniti, con nuovi strumenti, cercheremo di continuare a proteggere e servire le nostre comunità in caso di bisogno. Abbiamo inoltre consegnato degli attestati di Operatore Colonna Nazionale Anpas di protezione civile ai volontari che hanno terminato la formazione».