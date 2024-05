"International Music Competition – Vittoria Caffa Righetti Award", tutti i premiati a Cortemilia

Si è svolta venerdì 26 aprile, alle ore 18.30 presso la Chiesa di San Francesco a Cortemilia, la cerimonia di premiazione della XXVIII edizione dell’International Music Competition – Vittoria Caffa Righetti Award.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di oltre cinquanta concorrenti provenienti da diverse regioni italiane, dalla Germania e dalla Lettonia.

Di seguito i vincitori assoluti delle varie Sezioni e categorie del concorso:

SEZIONE I – PIANOFORTE

Categoria A – Beatrice Meloni (Diano Arentino, IM), 96/100

Categoria C – Fenella Bockmaier (Germania), 95/100

Categoria F – Yunyoung Kim (Germania), 98/100

SEZIONE II – ARCHI SOLISTI

Categoria A – Riccardo Laganà (Milano), 100/100

Categoria B - Riccardo Pistore (Gorizia), 98/100

Categoria C – Tereze Sara Cirvele (Lettonia), 100/100

SEZIONE III – FORMAZIONI CAMERISTICHE

Categoria B – Duo Nicolò Bertano - Gabriele Viada (San Dalmazzo – Cuneo), 97/100

Categoria B – Duo Luca Casana – Giacomo Alfano (Piacenza - Lacchiarella), 97/100

SEZIONE V – STUDENTI DI SCUOLE MUSICALI CIVICHE E PRIVATE

Categoria A, Solisti – Lorenzo Caldera (Asti), 95/100

Premio alla didattica per il maggior numero di allievi premiati:

M° Sonia Magliano – Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese (TO)

Marco Zunino, consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni dichiara: «Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, è ritornato a Cortemilia l’International Music Competition. A decretare il successo di questa edizione sono stati gli oltre cinquanta partecipanti che hanno saputo distinguersi per il loro altissimo livello. Vedere giovani musicisti in grado di confrontarsi a livello internazionale è per la cultura italiana un segno forte e positivo».

«Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante manifestazione – commenta il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito - la Famiglia Caffa, i vari partner istituzionali che hanno creduto in questo importante concorso, il Direttore Artistico M. Luigi Giachino e tutti i componenti della giuria con il Presidente Daniel Rivera».