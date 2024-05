Domani la partenza del Giro d'Italia, stasera la Mole si illumina di rosa

Torino è pronta a dare il benvenuto al grande ciclismo e domani ospiterà l’arrivo della prima tappa del Giro d’Italia edizione 107. In omaggio alla corsa questa sera la Mole Antonelliana, il monumento simbolo delle città, si illuminerà di rosa.

L’arrivo della carovana rosa sul traguardo di corso Moncalieri è previsto intorno alle ore 17.15. La prima tappa lunga 140 km partirà da Venaria Reale alle ore 13.50 e dopo aver attraversato diversi comuni dell’area metropolitana giungerà a Torino, dove i corridori affronteranno un impegnativo circuito collinare che toccherà anche il colle della Maddalena e Superga, in omaggio al Grande Torino a 75 anni dalla tragedia in cui persero la vita gli "invincibili". Le modifiche viarie e le informazioni complete sul percorso sono disponibili sul sito www.comune.torino.it/vigiliurbani.

Allo spettacolo sportivo offerto dai corridori si affiancherà il clima di festa che coinvolgerà l’intera città, che sarà al centro dell’attenzione del mondo del ciclismo e dello sport internazionale. Dopo l’inaugurazione di ieri pomeriggio, oggi e domani in piazza Vittorio Veneto sarà possibile visitare GiroLand, il villaggio del Giro d’Italia, con momenti di intrattenimento e di animazione per adulti e bambini, e il Green Fun Village. I due villaggi saranno aperti il venerdì con orario 14-22 e sabato dalle ore 13.30 alle 19. Nella giornata di sabato, sempre da piazza Vittorio Veneto, partirà inoltre il Giro-E.

Continuano anche gli appuntamenti di ToRide, il programma di eventi diffusi promossi dalla Città a tema bici e ciclismo. Fino a sabato sotto i portici di via Po sarà possibile ammirare le fotografie della mostra “Torino e il Giro. Tra ricostruzione e boom economico”, mentre all’Archivio Storico in via Barbaroux 32 fino a fine anno è visitabile gratuitamente la mostra “Torino Universale, due secoli di grandi eventi”, che ripercorre tutte le grandi manifestazioni, sportive e non, ospitate in città. Per “Pagine in volata”, questa sera alla biblioteca civica Centrale si terrà la presentazione del libro di Francesco Ceniti “Chiedimi chi era Pantani”, che ripercorre la vita del Pirata con una prospettiva e una voce inusuali, quella di un padre che racconta al figlio la storia del proprio Mito.

Domenica 5 maggio, infine, sarà protagonista la musica: al Conservatorio Giuseppe Verdi andrà in scena “Da Beethoven a Bartali”, un inedito concerto che unirà musica, ciclismo e suggestioni sportive, con brani a tema eseguiti dall’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace, diretta da Mauro Tabasso, e la partecipazione speciale del musicteller Federico Sacchi.