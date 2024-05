Spazio Portici: 40 nuovi poster sotto le arcate di corso San Martino

A partire da oggi, 3 maggio l’edizione #11 di Spazio Portici - Percorsi Creativi torna sotto le arcate di Corso San Martino con un nuovo progetto di Poster Art.

Ideato nel 2021 da Graphic DaysⓇ, Abracadabra è un progetto di crowdfunding benefico che coinvolge 100 illustratori e illustratrici italiani e internazionali che hanno aderito, offrendo gratuitamente le proprie opere, con l’obiettivo di piantare nuovi alberi nella città di Torino.

Anche per questa edizione, i due isolati fronteggianti di Corso San Martino, tra Piazza XVIII Dicembre e via Juvarra, grazie alla collaborazione delle proprietà, si prestano come luogo di riflessione pubblico, attraverso un’esperienza visiva che vuole stimolare nei passanti una rilettura ed elaborazione di alcuni aspetti del vivere nel contesto urbano con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale.

Questa seconda edizione dell’iniziativa benefica ha raccolto 40 nuove illustrazioni acquistabili on line, il cui ricavato è devoluto al progetto “Regala un albero” della Città di Torino.

Con le risorse raccolte fino a novembre 2023, sono stati piantati 20 nuovi alberi nei cortili scolastici di 4 scuole torinesi - Scuola dell'infanzia E. Luzzati, Scuola dell'infanzia A. Manzi, Scuola Secondaria di I grado Drovetti e Nido d’infanzia Peter Pan, via Beaumont 58 - a cui seguiranno nuove piantumazioni in altre 3 scuole nell’area Nord della città. Con la scuola Luzzati, inoltre, è stato sviluppato un percorso di progettazione partecipata attraverso attività laboratoriali con i bambini e le bambine che ha portato alla realizzazione insieme alle famiglie di un intervento di arte urbana nel muro che delimita il giardino.

Abracadabra è anche esposta al festival Graphic DaysⓇ, dal 16 al 26 maggio, presso Flashback Habitat.

Per info: https://www.graphicdays.it/2021/abracadabra/