Il valore di Solama cresce del 22%, mentre la nuova meme coin di Solana raccoglie subito 130.000 dollari in presale

Le meme coin di Solana continuano a crescere nonostante l’attuale mercato ribassista abbia influenzato negativamente il token SOL.

Solama, un token che ha come mascotte un simpatico lama, ha raggiunto un valore di 0,03086 dollari dopo una crescita del 22% registrata nelle ultime 24 ore.

Il market cap della meme coin ammonta a circa 20 milioni, mentre il volume di trading nelle 24 ore è cresciuto del 50%.

Presentata come la mascotte non ufficiale di Solana, Solama è stata lanciata sul mercato con una fornitura totale di 690.420.000 token SOLAMA. La liquidità del progetto viene bruciata progressivamente, in modo da creare un ambiente di trading sicuro.

Sebbene sia una meme coin, Solama permette ai titolari di ottenere del merchandise e di divertirsi con un gioco disponibile su PC e dispositivi mobili.

Anche altre meme coin basate su Solana sono cresciute: POPCAT è cresciuta del 27% arrivando a 0,4797 dollari, mentre DogWifHat è aumentata del 15% nelle ultime 24 ore dopo il listing su Binance, per un valore di 2,70 dollari.

Per quanto riguarda Solana, il suo valore è crollato del 10% negli ultimi sette giorni. Attualmente, l’asset ha un valore di 130 dollari e un market cap di 59 miliardi di dollari che la mantiene ancora al 5° posto della classifica di Coinmarketcap.

Secondo gli analisti, le meme coin di Solana continueranno a crescere anche durante l’estate, spinte dal mercato rialzista.

Il sentiment positivo per Solana e le sue meme coin si potrebbe rivelare positivo anche per Sealana, un nuovo token appena lanciato in presale.

Sealana: la migliore meme coin di Solana del 2024?

Sealana è una foca americana sovrappeso che ama passare le giornate davanti al suo PC, per trovare le migliori meme coin di Solana.

Con una dieta a base di cibo spazzatura e una vita sedentaria, Sealana si è lasciata alle spalle il suo “peso forma” della gioventù. Il suo unico obiettivo di arricchirsi con le criptovalute, comprare una Lamborghini e mangiare hamburger come un vero patriota americano.

Il design di Sealana è ispirato al personaggio World of Warcraft Guy della serie animata South Park, mentre il tono irriverente del sito ufficiale segue la filosofia degen di altre meme coin come Slothana, quindi senza un whitepaper, una roadmap o una tokenomics.

Gli esperti ritengono che dietro a Sealana ci siano gli sviluppatori di SLERF, in quanto il valore del token è sceso del 33% negli ultimi 7 giorni. Probabilmente il team vuole provare a lanciare un nuovo token sul mercato.

La presale “Send To Wallet” di Sealana permette di comprare SEAL in due modalità diverse:

Inviando SOL da un wallet decentralizzato all’indirizzo ufficiale: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c.

Tramite il sito ufficiale, digitando la quantità di SOL da utilizzare per l’acquisto e selezionando Buy Now!

Con un singolo SOL è possibile ottenere 6.900 token SEAL, senza alcun limite. La presale ha raggiunto i 129.608 dollari, ma al momento non ci sono informazioni sulla sua durata. Al termine della raccolta fondi, i token acquistati verranno distribuiti ai wallet dei trader tramite un airdrop.

In generale, Sealana ha il potenziale per crescere del 10x al lancio, seguendo il successo delle altre meme coin basate su Solana.

I trader appassionati della blockchain e il mercato rialzista previsto per l’estate, potrebbero spingere il token SEAL e farlo diventare una delle migliori meme coin del 2024.

I trader interessati al progetto possono unirsi al canale Telegram e seguire il profilo ufficiale di Sealana sul social network X.

