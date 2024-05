Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell' Infermiere: a Torino tanti eventi nel centro

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Ogni anno l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino organizza un evento di piazza, aperto alla cittadinanza per ricordare l’impegno degli infermieri italiani sui temi dell’agire competente e responsabile e dell’alleanza con i pazienti e le loro famiglie. Gli slogan proposti in oltre un decennio ribadiscono tutti la scelta di stare “dalla parte del cittadino”.

L’evento, organizzato dall’OPI di Torino in collaborazione con Azienda Sanitaria Zero e l’Università di Torino, patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, si svolgerà a Torino in via Roma, nel tratto compreso tra piazza San Carlo e piazza Castello, dalle 10 alle 19 e vedrà la partecipazione di diversi enti e associazioni.