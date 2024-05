Il Comune: "Promuovere il corretto smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici"

Il Consiglio comunale si adopera per diffondere l’uso di contenitori della raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) nelle scuole dopo il successo della campagna ‘Riciclare i Raee è una bella storia’ e i trecento chilogrammi di rifiuti recuperati in undici istituti scolastici torinesi e la campagna sperimentale in corso dal 2015 nella Circoscrizione 8 'Diamo una scossa alla raccolta differenziata'.

La Sala Rossa ha approvato una Mozione che impegna l’esecutivo di Palazzo civico in collaborazione con la Città metropolitana a predisporre l’installazione di contenitori in ogni istituto scolastico superiore della Città con un programma di sensibilizzazione rivolto a famiglie, adulti, insegnanti e personale ed a valutare il riconoscimento di premi alle scuole partecipanti.

La Mozione ricorda che il mancato smaltimento adeguato oltre ai danni ambientali per le sostanze nocive rilasciate rappresenta un problema etico; rifiuti trasferiti in Paesi in via di sviluppo generano impatti negativi sulle comunità locali e alla salute delle popolazioni causati dallo smaltimento inefficiente in assenza di regole.