Mercoledì in concerto al Conservatorio il pianista torinese Gabriele Carcano

Per il pianista torinese Gabriele Carcano tornare a esibirsi a Torino «è sempre un momento di gioia nel ritrovare gli amici e di “verifica” del mio percorso: mi permette di ripercorrerlo dall’inizio e di vedere dove mi sta portando». A distanza di sette anni dal suo ultimo recital all’Unione Musicale, Carcano sarà nuovamente protagonista al Conservatorio Giuseppe Verdi nel concerto di mercoledì 8 maggio 2024 con un programma interamente dedicato al repertorio romantico.

Classe 1985, Gabriele Carcano ha iniziato lo studio del pianoforte a sette anni e si è diplomato a diciassette, con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Torino.

Nel 2010 ha vinto il Borletti Buitoni Trust Fellowship, prestigioso riconoscimento che lo ha classificato tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale. Inoltre, nel 2016, dopo le recensioni entusiastiche del suo primo album dedicato a lavori giovanili di Brahms, è stato premiato con il Supersonic Award dalla rivista “Pizzicato”. Tra i più rilevanti avvenimenti recenti, Carcano ha eseguito l’integrale delle Sonate di Beethoven per la stagione della Fidelio Orchestra di Londra.

L’Unione Musicale lo segue fin dagli anni del suo perfezionamento con Andrea Lucchesini, presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, e poi anche in seguito, quando si è trasferito prima a Parigi, per perfezionarsi con Aldo Ciccolini e Marie Françoise Bucquet, e poi a Berlino. «Sono cresciuto andando ai concerti dell’Unione Musicale sin da bambino – ha affermato l’artista – e fare parte della programmazione mi fa enormemente piacere. L’Unione Musicale e il suo pubblico mi hanno sempre sostenuto, sin dall’inizio, e ho un forte debito di gratitudine con entrambi per l’affetto ricevuto».

Apprezzato ovunque per la sua «maturità interpretativa e per il tocco che delizia, sorprende e realmente illumina», per il suo recital Carcano propone due tra i suoi autori prediletti e più eseguiti, Brahms e Schumann. Del primo si potranno ascoltare le giovanili 4 Ballate op. 10, sognanti pagine composte nel 1854 che ricalcano lo stile del pianismo schumanniano, mentre del secondo verrà eseguita la Sonata op. 14, il cui appellativo di Concert sans orchestre rivela tutta la natura sinfonica dello stile di Schumann. In apertura alcuni brevi brani di Grieg, tratti dalle raccolte Pezzi lirici op. 12 e Stati d’animo op. 17, che raccontano storie ed emozioni legate alla natura, ai luoghi dell’infanzia e dell’amore, esprimendo lo spirito intimo e semplice della poetica del compositore norvegese.