Case popolari di corso Agnelli, incendio in una cantina tra degrado e rifiuti. Atc: "Dateci una mano a rendere le aree vivibili"

Un incendio si è sviluppato di prima mattina in una cantina del complesso Atc di corso Agnelli 156 a torino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, insieme ai sanitari del 118 che non hanno per fortuna riscontrato intossicazioni. Atc ha subito provveduto a ripristinare l’impianto elettrico danneggiato dall’incendio e chiuso per motivi di sicurezza l’accesso alle cantine che nelle prossime ore saranno sgomberate dal materiale accumulato. In corso intanto la pulizia straordinaria delle scale disposta dall'Agenzia.





Il presidente Emilio Bolla ha dichiarato che “gestire le case popolari non è mai stato semplice e questo episodio è un esempio delle difficoltà che affrontiamo ogni giorno. Situazioni di degrado come quella che ha costituito il teatro dell'incendio di questa notte devono essere contrastate con determinazione. È necessario un intervento più deciso delle forze dell'ordine, ma soprattutto è indispensabile un maggiore senso civico da parte dei residenti. Le case popolari sono un bene comune e vanno preservate e rispettate. Invito tutti i residenti a collaborare attivamente per mantenere il decoro e la sicurezza: solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri”.