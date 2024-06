Fuochi di San Giovanni: in migliaia sfidano la pioggia per lo spettacolo in piazza Vittorio [FOTO]

La pioggia non ferma i festeggiamenti per San Giovanni.



In piazza Vittorio Veneto in migliaia si sono dati appuntamento questa sera per assistere allo spettacolo pirotecnico sul Po.



Nonostante il maltempo che a intervalli ha accompagnato tutto l’evento, i torinesi dalle 19 circa hanno iniziato ad affollare la piazza.



Mezz'ora di fuochi d’artificio sulle note di grandi classici musicali come i Queen, Tina Turner, Vasco diffuse su tutta la piazza grazie alle grandi casse appese alle gru.