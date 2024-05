Scuola, Valditara annuncia: "In arrivo 740 milioni di euro per gli istituti del Piemonte"

“Ad Alessandria ho incontrato ragazzi entusiasti e di talento, animati da grandi passioni. La scuola che stiamo costruendo deve essere il mezzo attraverso cui questi giovani possano realizzare i loro sogni, incanalando questa creatività ed energia nel lavoro che si troveranno a svolgere. Questo processo virtuoso, che parte dalla scuola, darà nuovo slancio allo sviluppo del nostro Paese”. Lo afferma Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, in visita ad Alessandria per la tre giorni di 'Scuola Futura', il campus itinerante del Mim sugli investimenti del Pnrr per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per gli istituti scolastici del Piemonte il ministero ha stanziato, con risorse Pnrr: 388 milioni e 441mila euro per interventi di edilizia scolastica; 271 milioni e 421mila euro circa per interventi a contrasto della dispersione scolastica, Scuola 4.0, potenziamento delle discipline Stem, didattica digitale e formazione dei docenti, Centri territoriali di supporto (Cts) per la fornitura di supporti e ausili per gli studenti con disabilità, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) per la formazione degli adulti e il contrasto alla dispersione scolastica a favore dei 12 Cpia del Piemonte; 73 milioni di euro circa per gli Istituti tecnologici superiori Its Academ; oltre 7 milioni di euro per gli istituti agrari/alberghieri/nautici/aeronautici. In totale, per la Regione Piemonte il Mim ha stanziato risorse per 739.714.995,44 euro.

Per la Regione Piemonte, inoltre, sono stati assegnati 1 milione e 500mila euro per gli istituti agrari/alberghieri/nautici/aeronautici, per 6 progetti.