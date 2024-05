A Torino nasce il Tavolo cittadino sui consumi psicoattivi: uno strumento per la prevenzione e la riduzione delle dipendenze

La Città di Torino istituisce il Tavolo cittadino sui consumi psicoattivi, i percorsi di prevenzione, la riduzione del danno e le dipendenze: una sede per leggere in modo condiviso e partecipato le esigenze e i bisogni della comunità di riferimento e per definire proposte in termini di linee di indirizzo e co-programmazione. La creazione del Tavolo è in linea con le finalità della Carta d’intenti della Rete E.L.I.De. (Enti Locali per una politica Innovativa sulle Droghe), che Torino ha fondato nel 2023 insieme ai Comuni di Bologna, Milano, Napoli, Bari e alla Città metropolitana di Roma per promuovere un approccio non proibizionistico e orientato alla regolazione sociale del fenomeno. L'attivazione del Tavolo è stata stabilita oggi con una delibera della Giunta comunale, su proposta degli assessori alle Politiche Sociali e alle Politiche per la Sicurezza.

Coerentemente con gli obiettivi strategici dei LEA, del Piano regionale e locale di prevenzione e del Piano locale delle dipendenze, al Tavolo aderisce la ASL Città di Torino. Anche la Città metropolitana di Torino e le Circoscrizioni hanno garantito la loro partecipazione. Le organizzazioni del Terzo settore potranno manifestare il proprio interesse ad aderire rispondendo ad un avviso pubblico che sarà pubblicato nelle prossime settimane.

I diversi servizi della Città, quelli dell’ASL Città di Torino e le organizzazioni del privato sociale potranno trovare nel Tavolo una sede di confronto, monitoraggio del fenomeno e co-programmazione.

Le azioni che la Città di Torino si prefigge di condividere sono coerenti con quanto previsto dal Documento unico di programmazione 2023-2025 dell’Amministrazione, che comprende un obiettivo dedicato alla promozione di politiche di riduzione del danno in materia di uso di sostanze.

Il Tavolo prevede la partecipazione di referenti del Dipartimento Servizi sociali, socio sanitari e abitativi e del Dipartimento Corpo di Polizia locale. Sulla base delle tematiche che emergeranno potrà anche essere integrato da rappresentanti di altri Servizi dell'Amministrazione e di altri Enti pubblici, quali le Forze dell’ordine e l’Università di Torino.

Gli elementi programmatori che emergeranno dal percorso partecipato e condiviso potranno sia accompagnare lo sviluppo in continuità delle progettualità in essere, sia supportare le proposte di co-progettazioni specifiche.

Tra i progetti più recenti ai quali si auspica di poter dare continuità, si ricorda “Drink or Drive - #SafeDirection”, di cui la Città è capofila attraverso il Corpo di Polizia Locale e il Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, realizzato nell'ambito del programma ‘Interventi per la sicurezza stradale’ finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è stato condotto nel biennio 2022-2024 in collaborazione con i partner pubblici ASL Città di Torino – Dipartimento per le Dipendenze, Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Chimica e il Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria”, e con enti del Terzo settore specializzati.