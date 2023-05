Porta Palazzo, blitz di prima mattina per sgomberare cortili e porticati diventati suk dello spaccio

Le forze dell'ordine, in particolare gli agenti di Polizia, sono intervenute questa mattina nella zona di Porta Palazzo per sgomberare alcuni cortili e porticati legati ad abitazioni di proprietà del Comune e gestite da Atc. Si tratta di spazi comuni ai civici 8 e 10 che, con il passare del tempo si erano via via trasformati in bivacchi che nascondevano anche attività poco lecità, comprese quelle di spaccio di droga. Ci sarebbero anche alcune persone fermate.



Un'operazione che trova il supporto del presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Emilio Bolla: "“Il contrasto alla criminalità e il rispetto della cultura della legalità - dichiara il presidente dell'ATC torinese - sono le condizioni essenziali per lo sviluppo di una convivenza civile e democratica. Tutti i cittadini hanno il diritto di vivere in sicurezza, soprattutto coloro che si trovano in situazioni di maggior fragilità".



L'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale conta ancora circa 200 alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente nel territorio della città di Torino.