Apolide Festival 2024: Parbleu, Queen of Saba, Laila Al Habash, Uto e gli altri ospiti dell'evento musicale a Ivrea

Altri importanti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale si aggiungono al programma 2024 di Apolide Festival per una line up variegata, frutto di un’instancabile ricerca.

Accanto ai nomi di MOTTA, COSMO e EX-OTAGO il programma di Apolide Festival è arricchito dall’inconfondibile sound hard-pop dei SANTI FRANCESI, il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis, che inaugurano il tour estivo proprio nella loro Ivrea; dai TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI che con i loro 30 anni di attività portano la propria irresistibile attitudine rock con i brani del loro nuovo album, "Garage Pordenone", oltre ai successi che li hanno resi protagonisti assoluti nel panorama del rock alternativo italiano.

Dalle periferie del mondo e quelle delle nostre città, tra cultura pop e musica multiculturale, tra istanze di genere e melodie meticce, le nuove sonorità di alcune grandi promesse: dal groove equatoriale dei PARBLEU ai nuovi inni dance, tra future garage e post-dubstep, unendo suoni elettronici, di OKGIORGIO, tra i principali produttori del momento, ha lavorato infatti alle produzioni di Fulminacci, Pinguini Tattici Nucleari e Colla Zio; dal pop cosmopolita della cantante italo-palestinese LAILA AL HABASH alla canzone d’autore di ELASI. L’electro pop che gioca con le parole e con le immagini, in stile rigorosamente gender fluid, dei QUEEN OF SABA. Di matrice electro pop anche il trio svizzero MONTE MAI, i parigini UTO e il duo naturalizzato francese LE FESTE ANTONACCI, mentre una forma eclettica ed esigente di musica industriale contemporanea caratterizza il duo italo-spagnolo DAME AREA. Dal Congo, la nuova generazione di musicisti di Kinshasa, i KIN'GONGOLO KINIATA, che nutrendosi dei paesaggi sonori della città, traducono la vita frenetica di quelle strade in musica. Costruiscono i propri strumenti con oggetti che riciclano ed esplorano trame sonore per produrre afro pop sperimentale con energia punk tra ritmi elettronici e congolesi.

Spazio anche alla creatività giovanile con BIOMA, IROSSA, STASI, ELLIE COTTINO, STRAMARE, BISANZIO, SPALLE AL MURO E JUMA tra le proposte più interessanti del territorio coinvolte grazie anche alla collaborazione con Ayn Studio, progetto di promozione musicale ideato e promosso da alcuni appassionati ragazzi del canavese.

Nei giorni 21, 22 e 23 Giugno 2024 la Città di Ivrea sarà popolata da un programma di oltre 40 spettacoli tra concerti, performance di nuovo circo, incontri e dj set disseminati in diversi luoghi cittadini e sui quattro punti spettacolo, per un evento diffuso che punta al coinvolgimento della collettività.

L’area verde urbana Parco Dora Baltea, il cuore pulsante di Apolide, con il Main Stage e Parade78 l’innovativo palco della sperimentazione tra linguaggi; Apolide Circus l’arena con gli spettacoli di circo contemporaneo, realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con le performance del collettivo ANTILIA, di FABRIZIO SOLINAS in Little Garden, con il TRIO TRIOCHE che si diverte con la lirica e con l’inarrestabile Ava Hangar; lo Zac! Stage centro di cittadinanza attiva della città dove le serate di Apolide continuano con i party CESSERATA E IVREATRONIC che da sempre fanno ballare il pubblico del Festival.