La genialità di Monica Lisetto con Star White

E’ l’ennesima “genialata” di Monica Lisetto, la designer veneta salita agli onori della cronaca, in particolare del mondo vinicolo, per aver inventato la bottiglia dorata del Prosecco Gold di Bottega, packaging che ha contribuito non poco a far salire al numero uno al mondo la produzione di tale nettare. La Lisetto, laureata a Venezia presso l’Accademia delle Belle Arti, con la sua spiccata propensione artistica ha realizzato la bottiglia dello spumante millesimato Star White che Bottega ha lanciato, in questi giorni, sul mercato.

La bottiglia di grande impatto riproduce sulla sua superficie una costellazione. Lo sfondo bianco esalta lo zodiaco evidenziando le stelle che brillano grazie alla lampadina led posta alla base della stessa bottiglia e azionabile tramite un semplice interruttore. E’ uno spumante originale e raffinato, un suggerimento intrigante per party esclusivi, eventi informali, serate tra amici.

Monica Lisetto, in Giappone, viene considerata come la designer più amata per aver creato, nel 2015, nel 70° anniversario dell’esplosione della bomba atomica, “Spirit of Pace” una incredibile installazione tutta in vetro soffiato esposta in un tour itinerante nel mondo ed oggi esposta in ben 3 diversi musei di Hiroshima.