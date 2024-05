‘Calicis’ a Villa Ormond di Sanremo per celebrare l'Enogastronomia delle Alpi Marittime e dintorni

Si avvicina uno degli eventi più attesi nel panorama enogastronomico del territorio: 'Calicis'.



"Dall'11 al 13 Maggio 2024 - spiegano gli organizzatori -, presso la suggestiva cornice di Villa Ormond, si terrà questa straordinaria manifestazione dedicata alla cultura del vino e della gastronomia locale.

'Calicis' si presenta come un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e del buon vino proveniente da Liguria, Piemonte, PACA, ma anche per coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche del territorio.

Il programma di 'Calicis' offre tre giorni intensi di eventi culturali e tavole rotonde, che vedranno la partecipazione di illustri esponenti delle Associazioni vitivinicole di produttori del territorio, Associazioni di operatori del settore e rappresentanti di ristoranti locali e nazionali. Saranno inoltre organizzati show cooking, per mostrare al pubblico le migliori pratiche culinarie della regione.

Uno degli elementi di spicco di questa edizione sarà la presentazione di tre libri dedicati alle cantine liguri e all'enogastronomia di eccellenza della regione. Questi volumi rappresentano una risorsa preziosa per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle tradizioni vitivinicole e culinarie locali.

Anche in questo evento sarà presente “Mestieri Digitali” il gruppo di informatici interno a CNA che, anche in questa occasione, affiancherà un altro mestiere di CNA, i ristoratori in questa occasione.

“Saremo presenti con uno stand presentando soluzioni innovative (e divertenti) per ristorazione e produttori, un altro esempio di contaminazione di mestieri in CNA Imperia” dice Graziano Poretti dei Mestieri Digitali

Inoltre, 'Calicis' offrirà ai visitatori l'opportunità di degustare le eccellenze enologiche delle regioni coinvolte, oltre a poter apprezzare i prodotti gastronomici locali in esposizione.

Vi invitiamo cordialmente a partecipare a 'Calicis', un evento che celebra la ricchezza della cultura enogastronomica delle Alpi Marittime e delle regioni circostanti.

Dettagli dell'Evento:

Dove: Villa Ormond, Imperia

Quando: 11-13 Maggio 2024

Programma: Tre giorni di eventi culturali, tavole rotonde, show cooking, presentazione di libri e esposizione di eccellenze enologiche e gastronomiche locali.