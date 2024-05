Conclusa con due “Creative days” la terza edizione del progetto “Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola”

Le tecnologie legate ad intelligenza artificiale, Cloud, e Internet of Things stanno rivoluzionando molti settori dell’economia italiana tra cui la produzione, la logistica, la sanità e i trasporti, con una crescita a doppia cifra che secondo il Ministero dello Sviluppo economico entro il 2030 porterà a 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro in Italia. I profili professionali più richiesti sono legati a ricerca e sviluppo, ingegneria, data science e analisi dei dati. Ma per cogliere pienamente le opportunità legate alla tecnologia occorre aumentare la consapevolezza degli studenti, affinché possano conoscere per tempo le trasformazioni del lavoro e le nuove figure chiave che gestiscono i processi di cambiamento e sviluppo.

Si è chiusa con due “creative days” la terza edizione del progetto “Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola”, il percorso innovativo che accompagna le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte alla scoperta del cloud e delle professioni del futuro, che quest’anno ha coinvolto circa 3.000 ragazzi. Promosso dalla Fondazione Mondo Digitale ETS, si inserisce in Opening Future, un progetto congiunto di Google Cloud, Intesa Sanpaolo e TIM Enterprise, dedicato allo sviluppo delle competenze digitali.

Nel corso dell’anno, preparati dai formatori FMD e dai professionisti delle aziende partner, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte si sono cimentati in una sfida creativa per raccontare la tecnologia abilitante del cloud in modo efficace, con prodotti digitali realizzati da loro (video, blog e siti web o videogiochi). Hanno analizzato servizi in cloud e immaginato possibili migliorie. Hanno incontrato esperti aziendali, partecipato a sessioni di orientamento e sfide creative per scoprire i profili lavorativi e gli scenari futuri legati alle nuove tecnologie e, in particolare, al cloud computing.

Per questa seconda fase, affiancati dai formatori e dai professionisti aziendali, gli studenti delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado hanno finalizzato i progetti ai quali hanno lavorato durante l’anno. Gli studenti del triennio, invece, hanno lavorato in gruppo su una nuova sfida sul tema della sostenibilità che è stata svelata solo in occasione del creative day. Al termine del lavoro comune i team hanno presentato i loro prodotti alla giuria di esperti.

Le giornate di sfide creative si svolgono nell’Area X a Torino, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata alla diffusione della cultura della Protezione: la prima data del 18 aprile era riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle secondarie di secondo grado, la seconda del 9 maggio per gli studenti del triennio delle superiori.

Alla giornata del 18 erano presenti 64 studenti degli istituti comprensivi Aldo Moro di Bruino (To), Del Vergante di Invorio (No), Manzoni di Lesa (No), Pray (Bi), e degli gli istituti superiori Ferrari-Mercurino di Borgosesia (Vc) e Umberto I di Alba (Cn), 11 docenti e 5 esperti delle aziende coinvolte. Tredici i team vincitori della prima fase di sfida del progetto, altrettanti i progetti presentati.