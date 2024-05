Chivasso: sabato 11 maggio torna “Shopping ed aperitivo in musica”

Per tutto il periodo, ogni sabato pomeriggio a Chivasso puoi vivere un'esperienza piacevole con “Shopping ed aperitivo in musica”, lo urban podcast del Distretto Urbano del Commercio di Chivasso. Il centro storico sarà animato dai brani selezionati da ToRadio, dalle ore 16 alle 20, per accompagnare acquisti ed happy hour, dalla primavera all’autunno, sino al 28 settembre.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso, dal DUC di Chivasso e da Ascom Confcommercio Chivasso.

Tra le iniziative e gli eventi organizzati, segnaliamo, in particolare:

Abbigliamento uomo

Vi aspettiamo in Via Torino 46 - Chivasso. dalle 17:30 alle 19:30 presso lo store PepeNero di Chivasso per aperitivo elegante e shopping. Chiamate oppure scrivete al 331 356 9003. Per info e spedizioni, scrivete direttamente tramite i messaggi diretti sul canale Facebook di PepeNero Abbigliamento Uomo

Segui Pepe Nero anche su Instagram : Pepe Nero Chivasso | Abbiglimento Uomo

La Caffetteria Cedro di Via Torino, 39, dalle 17 in poi, organizza un'apericena con musica, per info si può contattare il numero 3471221600

