Chivasso, dal 22 maggio al via la Settimana di “Nati per leggere”

“Storie di cose” è il titolo della lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni che Coopculture terrà sabato 25 maggio, alle ore 10,30, nella biblioteca civica Movimente di Chivasso. L’ingresso è libero ma è gradito prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica amisuradifamiglianpl@gmail.com. L’iniziativa rientra infatti nel progetto del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana Est "A misura di famiglia. Strategie territoriali per l'infanzia" finanziato dal bando "Cultura per crescere", con il contributo di Compagnia San Paolo.

La Settimana “Nati per leggere” comprende inoltre un incontro informativo per genitori che si terrà mercoledì 22 maggio, alle ore 10. Il pediatra Aldo Ravaglia relazionerà su “Genitori oggi. Come nutrire la mente dei nostri bambini”. Un approfondimento sulle principali manovre salvavita in caso di arresto cardiocircolatorio e di ostruzione di un corpo estraneo nel lattante e nel bambino è previsto invece per giovedì 23 maggio, alle ore 17, in collaborazione con il comitato della Croce Rossa Italiana di Chivasso. Per questi ultimi due appuntamenti, l’ingresso in biblioteca è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione inviando una mail sempre a amisuradifamiglianpl@gmail.com.

Altre iniziative per la Settimana “Nati per leggere” sono in programma il 22 e 23 maggio con Valeria Decubellis nelle scuole di Foglizzo, Montanaro, Verrua Savoia, Lauriano e Castagneto Po. Sabato 25 maggio infine, oltre che a Chivasso, la manifestazione si concluderà in mattinata nelle biblioteche di Lauriano e Casalborgone, mentre dalle 15,30 Cavagnolo ospiterà la tappa della passeggiata in famiglia “A piccoli passi”.