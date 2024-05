Russi (M5S): "Violazione par-condicio". Sospesa trasmissione radio col sindaco Lo Russo

Sospesa la trasmissione radiofonica “Tuttocittà, il Sindaco in diretta” dopo la segnalazione del capogruppo del M5S Andrea Russi al Corecom, l'organismo regionale di garanzia e controllo sulla comunicazione, per violazione della par-condicio. Tutti i martedì mattina alle 9 il sindaco Stefano Lo Russo interviene ai microfoni di To-Radio: la puntata viene diffusa tramite radio Gtt anche all’interno delle stazioni della metropolitana.

Russi (M5S): "Conflitto con la legge vigente"

“Questa trasmissione, che non costituisce comunicazione istituzionale, - spiega Russi - sarebbe in conflitto con la legge vigente, almeno leggendo il vademecum del Corecom e le indicazioni dell'AGCOM”.

Da qui la richiesta di intervento correttivo al Corecom in vista delle prossime Regionali ed Europee. Questa mattina l’emittente ha sospeso la messa in onda di "Tuttocittà, il Sindaco in diretta".

"Puntata scomparsa dal sito"

“Gli organi preposti verificheranno anche eventuali irregolarità relative alle puntate precedenti, - conclude il pentastellato - a partire da quella del 16 aprile, che dopo la mia segnalazione di ieri sono misteriosamente scomparse dal sito”.