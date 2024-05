A Biella, Candelo in Fiore 2024: Una edizione tutta dedicata agli Alpini

Candelo in Fiore, la rinomata manifestazione che trasforma il Ricetto di Candelo in un tripudio di colori e profumi, quest’anno si tinge di verde alpino. In vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Biella nel 2025, l’edizione 2024 della mostra floreale sarà dedicata a questi valorosi soldati.

Attraverso l’abile maestria dei florovivaisti biellesi, le suggestive vie del Ricetto saranno allestite con composizioni floreali che ripercorreranno la storia del Corpo degli Alpini. Un viaggio emozionante che, dalle origini ai giorni nostri, celebrerà il coraggio, la dedizione e l’amore per l’Italia di questi soldati.

Un’occasione unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni degli Alpini, in un contesto paesaggistico di rara bellezza. Un omaggio doveroso a questi uomini che, con il loro impegno e sacrificio, hanno contribuito a scrivere pagine indelebili della storia d’Italia.

Non solo fiori: la manifestazione sarà arricchita da mostre, eventi e appuntamenti dedicati al mondo alpino. Un programma ricco e coinvolgente che saprà conquistare il pubblico di tutte le età.

Candelo in Fiore 2024: un appuntamento da non perdere per vivere un’esperienza unica all’insegna della bellezza, della storia e della tradizione.

Alcune pillole dell'evento:

La Fanfara degli Alpini

La Fanfara è pronta a incantare il pubblico al Candelo in Fiore il 18 maggio alle 21.00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Nonostante la sua giovane età, questa straordinaria fanfara è attiva e piena di energia.

Composta da una cinquantina di talentuosi musicisti provenienti da tutto il Biellese, la Fanfara Alpina di Pralungo è un vero e proprio tesoro locale. Con un’età media di 40 anni, la Fanfara degli Alpini di Pralungo è un esempio di passione, dedizione e talento che continua a risuonare nelle valli delle Alpi Biellesi.

Le Visite Guidate

Le Visite Guidate realizzate per l’evento del Candelo in Fiore sono state pensate per voi con lo scopo di consentire ad ognuno di costruire il proprio evento. La personalizzazione è massima in base al tempo a disposizione, potete passare mezza giornata tra antiche mura medievali scoprendo 3 mostre e i giardini temporanei oppure programmare due giorni scegliendo esperienze tra storia e artigianato. I ticket sono complementari e se scegliete una visita guidata avrete uno scontro sull’ingresso al Candelo in Fiore 2024.

Laboratorio Kokedama

