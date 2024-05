L’umorismo formidabile di Mark Mc Candy per i Caffè Culturali Viù

Un felice ritorno quello di 25 maggio a Viù. Dalle ore 17.00, presso lo storico Caffè Rocciamelone di Karen Giacobino, verrà presentato l’ultimo volume dello scrittore ed umorista Mark Mc Candy. Autore dalla penna finissima e pungente, creatore di situazioni ed aneddoti spassosi e sempre brillanti. Già ospite anni fa dei Caffè Culturali Viù, l’autore tornerà per presentare un suo nuovo libro, pieno di simpatia frizzante, dal titolo De Rebus Brevi: «Una carrellata di situazioni brevi e brevissime. Sui tempi difficili che passiamo, sui costumi e gli usi che evolvono, sulle difficoltà di comunicazione, sugli amori inespressi, sulle voglie represse, sull’impatto della tecnologia nella vita di tutti noi. La firma digitale e il metaverso, la blockchain e la fibra, le nuove competenze e le nuove tendenze, i vizi privati e le pubbliche virtù, l’analfabetismo funzionale e i problemi dell’inclusione sono solo alcuni degli spunti che si ritrovano nei dialoghi dei personaggi dei racconti. Come non guardare ai rapporti intimi tra coppie consolidate che vogliono ritrovare antichi ardori e sperimentare novità che inevitabilmente si infrangono sulla routine di ogni giorno. De Rebus Brevi ti porta per mano tra casse di supermercati, strade statali, studi legali, piccoli paesi di provincia, spiagge e viali alberati dove ascoltare uomini e donne che si innamorano, che litigano, che si sorprendono sulle cose della vita». Intervisterà l'autore, il divulgatore e scrittore Alessandro Mell