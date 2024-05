Serre Reali: tra tre anni un polo di servizi che collegherà il quartiere Aurora a piazza Castello

Il cantiere delle Serre Reali, oggetto del più importante tra gli interventi strategici dei Musei Reali di Torino, è in piena attività.



Gli eleganti padiglioni realizzati nei Giardini Reali inferiori nel primo Novecento, dopo aver ospitato per mezzo secolo il Museo di Antichità, si apprestano nei prossimi tre anni a diventare un nuovo polo dei servizi per il pubblico e per i dipartimenti del museo.

Gli edifici del complesso saranno rinnovati sia nell’architettura, a cui sarà restituita l’ariosa spazialità originaria, sia nelle componenti tecnologiche, che consentiranno di installare nuove funzioni e attività allineate ai moderni standard dei musei di oggi.

I lavori

Il programma di rifunzionalizzazione prevede servizi museali avanzati, spazi per conferenze ed eventi, sale per la didattica museale, depositi climatizzati e un laboratorio di restauro.

I modernissimi spazi e una nuova hall di ingresso ai Musei Reali, affacciata su Corso Regina Margherita, consentiranno di valorizzare specifici segmenti delle collezioni di arte e archeologia e di sviluppare attività insieme al quartiere e alle istituzioni del territorio, in un'ottica di maggiore integrazione tra museo e città.

La connessione tra Aurora e piazza Castello

Le vecchie Serre di Palazzo Reale ritroveranno finalmente il loro rapporto con i Giardini Reali che, collegando il quartiere di Aurora con Piazza Castello, diventeranno una vera passeggiata tra architettura e natura nel cuore della città, ospitando attività per giovani, famiglie e scuole con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico.

Il progetto e la sua presentazione

Finanziato da un fondo di 12 milioni di euro messo a disposizione dal CIPE – Piano Cultura e Turismo, il progetto è stato sviluppato dai Musei Reali insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino e a un team di professionisti guidati dallo studio torinese Isolarchitetti con l’arch. Giovanni Durbiano.



La presentazione intende rendere conto al pubblico della programmazione del cantiere nei prossimi anni e condividere con la comunità l'ambizioso progetto di trasformazione.