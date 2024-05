Si butta dal terzo piano del Convitto Umberto I di Torino: è vivo

Tragedia sfiorata questa mattina al Convitto Umberto I di Torino, dove un ragazzo si è gettato dal terzo piano dello stabile: il giovane è vivo e ha riportato traumi non gravi. Intorno alle 11:30 è scattato l'allarme: il giovane ha infatti cercato di togliersi la vita, aprendo la finestra e buttandosi nel vuoto dall'edificio in via Bertola 10.

Nonostante l'altezza, fortunatamente il salto non gli è stato fatale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato ed i sanitari del 118: il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Al momento sono ignote le ragioni del gesto.