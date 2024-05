Tutto pronto per il Festival per giovani alla Pinacoteca Agnelli: tra gli ospiti CALCIATORIBRUTTI e Lisa Offside, Davide D’urso,

Un Festival per giovani, immaginato, progettato e prodotto da ragazze e ragazzi delle scuole superiori torinesi. Questa è la sfida del progetto partecipato Un Festival sulla Pista 500, promosso e a cura di Pinacoteca Agnelli e Fondazione Agnelli.



Sabato 18 maggio, dalle 11 alle 21, il Festival prenderà vita sulla Pista 500 sul tetto del Lingotto e sarà aperto gratuitamente a tutte e tutti con una programmazione musicale, di talk, performance, stand-up comedy e dibattito ispirata al tema Controcorrente Controcultura, emerso dalle studentesse e studenti che l’hanno progettato.



Il progetto è nato dalla volontà di dare l’opportunità a studentesse e studenti provenienti da scuole secondarie di II grado dell’area del Lingotto di essere protagonisti e artefici, intendendo l’arte come strumento di dialogo sui temi della contemporaneità e credendo nella cittadinanza attiva come motore di inclusione sociale.



L’esperienza delle ragazze e dei ragazzi si è svolta insieme ai docenti delle scuole, con il coordinamento di Pinacoteca Agnelli e Fondazione Agnelli e in stretto confronto con professioniste e professionisti del settore festival e attività educative dialogiche. Attraverso un percorso di conoscenza del patrimonio artistico di Pinacoteca Agnelli, delle opere sulla Pista 500 e dell’architettura del Lingotto, i giovani hanno costruito un Festival dedicato ai giovani che riflette la volontà di agire e far sentire la propria voce.



La pista storicamente utilizzata dalla fabbrica FIAT per il collaudo delle automobili, che oggi ospita un progetto espositivo di arte contemporanea immerso in uno spettacolare giardino pensile a 28 metri di altezza, il 18 maggio si animerà in maniera inedita attraverso una ricca proposta culturale, di intrattenimento e divertimento ideata da due classi dell’IIS Copernico Luxemburg e dell’IIS Giolitti, con la partecipazione di ragazze e ragazzi dell’intero territorio torinese.



Per info: www.pinacoteca-agnelli.it