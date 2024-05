Attimi di terrore alle Vallette: una coppia è stata picchiata, legata e la loro casa svaligiata

E' riuscito a entrare in casa facendosi aprire la porta e, una volta dentro, ha preso il sopravvento. E' iniziato così l'incubo di una coppia che vive alle Vallette, in via delle Primule.



Un uomo e una donna si sono infatti trovati di fronte a un rapinatore che non ha esitato a picchiarli e poi a legarli al loro letto, prima di svaligiare la casa e darsi alla fuga.



Una volta bloccati nei loro movimenti, il malvivente ha arraffato tutto quello che ha potuto all'interno dell'alloggio, concentrandosi in particolare sugli oggetti di maggiore valore. Gioielli, oggetti in oro, preziosi, addirittura due pc.



Solo dopo un po' di tempo la donna è riuscita a liberarsi e a dare l'allarme, chiamando la Polizia anche grazie all'aiuto di alcuni vicini di casa. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di zona, che hanno fatto scattare le indagini.