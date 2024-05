Cantina La Torre di Castel Rocchero (AT): Il cioccolato in tavola dall'antipasto al dessert insieme ai migliori vini del Monferrato

Proseguono le serate a tema della Cantina La Torre di Castel Rocchero, dopo il successo della serata con i fiori eduli , il prossimo appuntamento è previsto per sabato 15 giugno alle ore 20.30 con il Cioccolato, che sarà il protagonista assoluto della cena dall’antipasto al dessert in abbinamento con i migliori vini del territorio. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del buon cibo e del buon vino.

“Ospitiamo per la seconda volta grandi professionisti del gusto, – spiegano dal Team La Torre - l'occasione ideale per lasciarsi condurre in una vera e propria esperienza enogastronomica unendo l'ingrediente protagonista dei continenti Africani e Americani ai vini della tradizione Monferrina”.

La chef Paola Chiolini, esperta nell’utilizzo del cioccolato in cucina, preparerà piatti originali e raffinati che esalteranno le peculiarità di questo delizioso alimento. Il giornalista Claudio Porchia, con il suo storytelling, svelerà i segreti e le curiosità legate all’utilizzo del cioccolato in cucina, arricchendo così l’esperienza gastronomica dei partecipanti.

Questo il menù che propone piatti creativi e ricchi di sapori e contrasti.

Si inizia con uno sformato di trombette con nocciole e scaglie di cioccolato Guanaja, accompagnato da una crema delicata al formaggio e cacao Valrhona

Segue una mattonella di semola di grano duro con cacao Valrhona ripiena di ricotta e spinaci, servita con una salsa di noci e granelle di cioccolato del Brasile

Il piatto principale è una sfoglia di pane tostato al cacao di Santo Domingo, con filetto di cinta senese in crosta di mandorle e cipolla di tropea cotta al Cortese doc, arricchita da gocce di cioccolato equatoriale noir con note di vaniglia.

Come dessert un Quadrotto di cioccolato al Dolcetto d’Asti con bavarese al cioccolato del Madagascar e grue di cacao del Ghana.

E per concludere in dolcezza una degustazione di cioccolatini al vino.

Vini abbinamento:

Acqui Brut Rosè Ca’ dlUrs

Dolcetto d’Asti Doc Cusan

Barbera d’Asti Superiore Docg Ca’ d’Brea

Brachetto d’Acqui Docg Ca du Risulan

Piemonte Doc Moscato Passito

Un menù pensato per sorprendere e deliziare il palato degli ospiti in una serata indimenticabile. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza gastronomica unica, scoprendo nuovi sapori e abbinamenti insoliti in un viaggio gourmet dedicato al cioccolato.

Costo a persona 75 euro tutto compreso

Per info e prenotazioni telefono 380 6581687 o email: info@cantinalatorre.com entro il 13 giugno