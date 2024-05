Reale Mutua basket: archiviata l'era Ciani, Torino gira già pagina. In panchina arriva coach Boniciolli

Una manciata di ore, non di più. Non si è protratta oltre l'attesa degli appassionati di pallacanestro sotto la Mole per scoprire cosa riserva il futuro della Reale Mutua Basket Torino. Ed è già tempo di archiviare la (ampiamente) positiva esperienza sotto la guida di Franco Ciani.



Sulla panchina gialloblu siederà infatti - fino al 2026 - Matteo Boniciolli. Coach on una carriera illustre nel panorama cestistico, Boniciolli - 62 anni, triestino - porta con sé un bagaglio di successi ed esperienze che hanno le potenzialità di portare la squadra a nuove vette.



Curiosamente, proprio quella Trieste che ha fermato la corsa promozione della squadra torinese. Forse un segno del destino. Di sicuro un punto da cui ripartire, per una piazza ambiziosa e appassionata, che già temeva di vedere tirare i remi in barca alla prima compagine del territorio.



Nel 2022 Boniciolli ha ricevuto il prestigioso trofeo LNP come miglior allenatore della Serie A2 Old Wild West. "Il cambiamento è una costante inevitabile nel mondo dello sport e nella vita stessa - afferma il presidente, David Avino -. Abbiamo l'occasione di abbracciare questo cambiamento come un'opportunità di rinnovamento, di crescita e come stimolo per migliorare costantemente. Siamo fiduciosi che con l'arrivo di Matteo Boniciolli, non solo continueremo il nostro percorso di sviluppo, ma lo porteremo a nuovi livelli".