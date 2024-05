Torino spegne la Mole per ricordare i cento anni dall'omicidio Matteotti

Torino ha deciso di spegnere la Mole il prossimo 10 giugno, centesimo anniversario dall'assassinio di Giacomo Matteotti ad opera dei fascisti.

L'iniziativa è partita dalla Circoscrizione 3 di Torino, che ha approvato il documento a larga maggioranza. "Vogliamo mandare un messaggio forte", ha spiegato il consigliere Marco Titli. "La vita e la storia di Giacomo Matteotti non possono essere dimenticati e la storia non può essere riscritta, il fascismo é stato in ogni sua parte un regime violento, fin dall'inizio. Chiediamo alla città di fare un gesto che possa lasciare il segno come spegnere i monumenti della città".