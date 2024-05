Rivoli, militanti della Lega aggrediti a bastonate mentre facevano volantinaggio

I due sono stati accerchiati da un gruppo in via Di Nanni

Due militanti della Lega sono stati aggrediti questo pomeriggio a Rivoli. La coppia del Carroccio -composta da padre e figlio - stava volantinando, a sostegno del sindaco uscente Andrea Tragaioli, per le prossime elezioni Comunali in via Di Nanni. Qui sono stati accerchiati da un gruppo di sette persone, armati di bastone.

Feriti in ospedale

Il minorenne è stato raggiunto da un colpo all'occhio e allo zigomo, mentre l'altro uomo è stato ferito ad un gomito e alla schiena. Entrambi sono stati portati all'ospedale per le cure del caso: il ragazzo è stato sottoposto ad una TAC per escludere danni più seri. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.