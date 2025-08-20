Ubriachi e drogati al volante, controlli nel Torinese: cinque patenti ritirate

Trentacinque automobili controllate e quattro patenti ritirate. E' questo l'esito dei servizi svolti nel weekend, sulle strade del Torinese, dalle Forze dell'Ordine contro la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe.

4 ubriachi al volante

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto sono state impegnate sei pattuglie, tre della Polizia ed altrettante dei Civich. Durante gli accertamenti sono stati controllati trentacinque veicoli e 55 persone: quattro sono risultati ubriachi al volante.

In particolare uno, con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l, è stato denunciato alla Procura. Stessa sorte per un neopatentato risultato positivo. Due persone sono state multate per avere un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Le patenti di guida sono state contestualmente ritirate.

Positivo al test antidroga

Gli agenti hanno poi sottoposto 24 conducenti al test antidroga, che è risultato positivo per una persona: la patente di guida è stata ritirata cautelarmente, in attesa dell’esito degli esami tossicologici.