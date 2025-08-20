Incendio in una cascina a Villafranca Piemonte

Un incendio è divampato stamattina in una cascina al fondo di frazione San Michele a Villafranca Piemonte. Ad accorgersi delle fiamme sono stati gli stessi abitanti, che hanno chiamato tempestivamente i soccorsi. Sul posto due aps dei vigili del fuoco e le Giacche Verdi, a breve è attesa anche un autobotte. Il rogo è sotto controllo, non ci sono stati feriti e le cause sembrano attribuibili a un cortocircuito.
In Breve
mercoledì 20 agosto
martedì 19 agosto
lunedì 18 agosto
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?