Incendio in una cascina a Villafranca Piemonte

Un incendio è divampato stamattina in una cascina al fondo di frazione San Michele a Villafranca Piemonte. Ad accorgersi delle fiamme sono stati gli stessi abitanti, che hanno chiamato tempestivamente i soccorsi. Sul posto due aps dei vigili del fuoco e le Giacche Verdi, a breve è attesa anche un autobotte. Il rogo è sotto controllo, non ci sono stati feriti e le cause sembrano attribuibili a un cortocircuito.