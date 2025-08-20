 / Cronaca

Cronaca | 20 agosto 2025, 07:40

Incendio in una cascina a Villafranca Piemonte

Le fiamme in frazione San Michele, sul posto Vigili del fuoco e Giacche Verdi

Incendio in una cascina a Villafranca Piemonte

Un incendio è divampato stamattina in una cascina al fondo di frazione San Michele a Villafranca Piemonte. Ad accorgersi delle fiamme sono stati gli stessi abitanti, che hanno chiamato tempestivamente i soccorsi. Sul posto due aps dei vigili del fuoco e le Giacche Verdi, a breve è attesa anche un autobotte. Il rogo è sotto controllo, non ci sono stati feriti e le cause sembrano attribuibili a un cortocircuito.

Marco Bertello

