Rapinato con un coltello, gli portano via cellulare e borsello: in manette 2 marocchini

A Torino in manette due marocchini, di 25 e 31 anni, con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Nei giorni scorsi la Polizia era intervenuta intorno all'una di notte in via Ala di Stura all'angolo con via Sospello, dove era stata segnalata un'aggressione da parte di due malviventi poi fuggiti.

Minaccia con il coltello

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la vittima che ha raccontato di essere stata minacciata da una coppia di uomini, uno dei quali armato di coltello. A loro aveva quindi consegnato un borsello e un telefono cellulare.

Rifugio al parco Sempione

I poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca dei rapinatori, fermandoli al parco Sempione. Sempre qui sono stati ritrovati il coltello utilizzato e il telefono, che i due uomini avevano nascosto fra alcuni blocchi di cemento lì presenti. La coppia è stata arrestata e la refurtiva restituita al proprietario.