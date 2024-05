Al MAU incontro con l'autore di gialli Luigi Schifitto

MAU for all

Giovedì 30 maggio alle 15,30 presso il MAU in via Rocciamelone 7/c, si terrà l’ incontro organizzato dal Moica Piemonte aps con Luigi Schifitto, autore di gialli ambientati a Torino. I suoi romanzi hanno per protagonisti il commissario Cavalli e la sua squadra che nell’ ultima opera “Una persona scorretta”, affrontano una nuova e intricata indagine dal risvolto inaspettato, dove si arriva a dubitare anche degli insospettabili.

Coordina l’ evento che fa parte di Fucina Campidoglio e di Everydaylife Fest la presidente del Moica Piemonte, Lucia Rapisarda