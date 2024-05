L'incubo di tutti diventa realtà: la mini telecamera nascosta incastra la ladra che fruga in casa [VIDEO]

E' l'incubo di chiunque: un estraneo (una donna, in questo caso) che entra in casa e rovista in assenza dei proprietari. E' successo a Volpiano, nei giorni scorsi. A finire nei guai è una donna di 44 anni - senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine - che è stata incastrata da una microcamera che i padroni di casa avevano piazzato proprio per individuare eventuali intrusioni.





La donna è stata denunciata dai carabinieri. Per lei non si tratta della prima volta: poche settimane prima si era resa artefice di un furto in abitazione agendo in pieno pomeriggio.