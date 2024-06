Il Museo Egizio chiuso fino al 13 luglio, ma non del tutto: al via le visite speciali su prenotazione

Continuano i lavori e i cantieri per il bicentenario del Museo Egizio, chiuso fino al 13 luglio.

In questo periodo il Museo organizza visite speciali, a museo chiuso, con i curatori per piccoli gruppi. I lavori di riqualificazione della corte interna, che diventerà una piazza aperta al pubblico, con una copertura in vetro e acciaio, secondo il progetto dello Studio OMA di Rotterdam, procedono, ma il Museo intende confermare la sua speciale relazione con il pubblico e il territorio. In attesa della riapertura prevista, nelle pause del cantiere, sarà possibile, previa prenotazione, visitare il Museo, proprio mentre cambia pelle.