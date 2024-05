Pioggia e grandine si abbattono su Torino Nord, Settimo e San Mauro: strade invase dall'acqua

Tempo sempre più pazzo: temporali e grandine su Torino nord, con problemi e strade invase dall'acqua a Settimo e San Mauro, con problemi e disagi alla circolazione. Neppure una goccia d'acqua, invece, è caduta nella zona sud del capoluogo, con Mirafiori e la prima cintura risparmiati da questa nuova ondata di maltempo.

Tra pioggia forte e grandine

In zona Barriera di Milano, ma anche in Lungo Stura Lazio, come pure nei quartieri Barca, Bertolla e in zona Pescarito la pioggia talvolta mista a grandine ha allagato molte strade. Corso Vercelli è stato allagato, con i tombini andati in tilt, mentre da altre parti è stata la grandine a creare i danni maggiori.

Disagi a Settimo e San Mauro

Anche in Cit Turin e in Aurora si è fatto i conti con la pioggia forte, ma senza la durata e i disagi creati nelle altre zone. Problemi nel pomeriggio di oggi anche a Collegno, Venaria, Chivasso, ma soprattutto a Settimo e San Mauro. E le previsioni indicano che questo tempo pazzo ci farà compagnia ancora per quasi tutta la settimana.