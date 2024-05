Politecnico, la protesta si sposta ai Career Days contro Leonardo e altre aziende belliche

Gli studenti che hanno occupato il Politecnico hanno protestato in sit in contro i Career Days e le aziende partecipanti. I Career Days sono due giorni in cui, nel Piazzale Duca d'Aosta di fronte all'ingresso dell'Università, le aziende incontrano gli studenti, che possono conoscere le opportunità lavorative, farsi conoscere e lasciare il proprio curriculum.

Tra le aziende partecipanti molte sono attive in ambito aerospaziale e bellico, come Leonardo e Collins Aerospace, e per questo hanno raccolto le critiche degli studenti che da più di una settimana hanno occupato il Politecnico per protestare contro gli accordi dell'ateneo con le università israeliane e dell'industria della guerra.