A Dronero torna Anciue - Fiera degli acciugai, l'appuntamento più atteso dell'anno in Valle Maira

A Dronero il primo weekend di giugno arriva Anciue - Fiera degli Acciugai. Un evento voluto dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni, che prende le mosse dal passato per offrire, in un fine settimana di scambio e incontro, l’occasione per far gustare, guardare e conoscere.

Il profumo delle acciughe e i sapori del territorio, la musica, folk e occitana, le storie. Eccoci, è ora di ANCIUE!

Venerdì il via alla festa tra musica e gusto con un gruppo che ha fatto la storia dell’occitania orientale, i LOU DALFIN.

Sabato e domenica la fiera, con la domenica pedonale lungo la via centrale di Dronero che tanto è piaciuta al pubblico nel corso di questi due anni. La platea degli espositori sarà come sempre caratterizzata da una scelta di prodotti che abbracciano, ovviamente, le acciughe, quindi i prodotti della Valle Maira e a seguire l’area che la circonda, le Terre del Monviso e il Gal Terre Occitane.

Un viaggio gastronomico in quel territorio che da anni lavora all’unisono per raccontarsi come destinazione turistica ricca di storia, sapore, tradizione, identità.

La piazza si allargherà a prodotti e produttori di ogni terra, di mare come di montagna, con street food e musica, artigianato locale e, perché no, pacchetti turistici proposti dalla Porta di valle Valle Maira - Consorzio Valle Maira che per l’occasione sarà affiancata dalle Porte di Valle delle Terre del Monviso.

Un ruolo importante sarà giocato dalla formazione con le Scuole, da Ecomusei e Musei, dalle Associazioni culturali che già in febbraio si sono raccolte intorno ad un tavolo per offrire, ognuna, un’idea, un’opportunità di confronto.

Novità 2024, la collaborazione con l’Istituto Civico Musicale, le Opere Pie, le Associazioni Don Mattio, Valle Maira Insieme e “Voci del mondo OdV”. Tutti avranno uno spazio dedicato per narrare le radici di un territorio affascinante, non soltanto per i paesaggi suggestivi, ma anche per le persone (e le storie) che lo abitano. Al sabato, poi, come d’abitudine un momento di confronto e spunto.

Una Tavola Rotonda dal titolo La promozione e la narrazione del territorio attraverso giochi & storie - divulgazione e formazione, memoria, politiche territoriali di area vasta, con uno sguardo a quegli enti che hanno proposto metodi innovativi e ludici per raccontarlo: “PEYRE l’acciugaio della Valle Maira” e gioco cartaceo per bambini sugli acciugai - Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, il Gioco Pluf - La Fabbrica dei Suoni & Terres Monviso, le carte de Lo Spaventapasseri - la tradizione contadina, la Borgata Ghio e Dronero Ludica.

Una tavola rotonda per fare un punto, ancora una volta, sullo stato delle collaborazioni e del lavoro territoriale all’alba del nuovo PITER ALCOTRA - TERRES MONVISO 2.0.

Il tutto, anche in questo 2024, in collaborazione con DRONERO CULT e il progetto FABBRICARE. Non mancherà l’attenzione a famiglie e bambini con l’oramai "tradizionale" MICROCIRCO e la novità Mago pongo e le sue biciclette snodate, per grandi e piccini.

Aree e temi

La Piazza dei balocchi, l’Artigianato, lo street Food, la formazione, il Mulino: Dronero sarà una mappa di luoghi da raggiungere e dove fare o ascoltare, acquistare o assaggiare. A fare da cerniera le vie e i negozi che animano Dronero, con il Bottegone e tenere le fila di questo percorso.

Programma

Venerdì 31 maggio "L'anteprima di Anciue". Si apre con una grande festa in musica la Piazza del Food e si dà il via al profumo di acciughe

Sabato 1 e domenica 2 giugno "La Fiera", con inaugurazione Ufficiale sabato 1 giugno alle ore 15.30