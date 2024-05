Una due giorni alla scoperta della Collina Morenica

Sabato 25 e domenica 26 Maggio in arrivo due giorni dedicati alla scoperta della Collina Morenica. Il Distretto del Commercio della Collina Morenica, formato dai comuni di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse in collaborazione con Pro Loco Rivoli ha progettato e organizzato l’evento Morenica Reale. L’obiettivo dell’evento è la valorizzazione del territorio della Collina Morenica che accomuna i quattro Comuni che da Febbraio 2022 si sono costituiti come Distretto del Commercio.

Sin dalla nascita del Distretto gli assessorati al commercio dei quattro comuni hanno lavorato allo sviluppo di azioni ed iniziative di valorizzazione del territorio, delle produzioni locali e del commercio di vicinato. Morenica Reale si propone di celebrare la bellezza della Collina Morenica e di valorizzarne la ricchezza paesaggistica, storica e culturale. Un’iniziativa resa possibile grazie ad una ricca rete di partner del Distretto tra cui Confesercenti Torino e Provincia, Camera di Commercio di Torino, Castello di Rivoli Museo D’Arte Contemporanea, Fondazione Ordine Mauriziano, Coldiretti, Cna, Ciclistica Rostese, le associazioni commercianti e gli sponsor che sostengono il progetto tra cui Liv Cycling, Agenzia Reale Mutua di Rivoli di Gariglio Filippo, Calvi Costruzioni, Gruppo Smat, Battaglio, Mole Cola e M** Bun.

L’evento partirà Sabato 25 Maggio con Morenica Reale Off, un ricco calendario di proposte per raccontare la ricchezza della Collina Morenica che si svolgerà in maniera diffusa sul territorio del Distretto: laboratori ed attività anche per i più piccoli, visite guidate, mostre, degustazioni e visite alle aziende produttrici del territorio, attività dedicate agli amici a quattro zampe. Un modo per esplorare e conoscere la ricchezza del Distretto e le sue proposte. A Rivoli in Piazza Martiri verrà allestito il Morenica Reale Village con la presenza degli sponsor, dei partner e di alcune attività del territorio. A Villarbasse, in occasione della tradizionale Festa di Primavera, per la giornata di sabato sono previste mostre, attività per bambini ed uno spettacolo talent show.

Molte delle attività che si svolgeranno Sabato sono dedicate alle famiglie e ai bambini affinchè possano scoprire il territorio nel quale vivono e le proposte che offre. Tra le attività previste il Week end d’Arte per Famiglie Il Respiro della Terra a cura del Castello di Rivoli Museo d’Arte contemporanea. Un omaggio alla Terra, a partire dalla rigogliosa vegetazione che abita il territorio della Collina Morenica, ricca di bellezza e biodiversità, con i suoi fiori multicolori che ogni anno annunciano il ritorno della primavera. Nella grande azione di pittura collettiva li verrà reinterpretata in chiave Pop, in un tripudio di forme e colori squillanti per guardare da una nuova prospettiva, la natura ed il paesaggio che ci circonda. Nella stessa giornata visita guidata gratuita con biglietto d’ ingresso scontato. Anche la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso propone la visita interattiva per famiglie Il Gioco del Pellegrino. Un viaggio attraverso gli oggetti e i simboli che costituivano il fagotto dei viandanti e dei pellegrini. Ad ogni tappa un oggetto, per ogni oggetto una storia.

Dall'imbocco dell'antica via Francigena all'interno della chiesa abbaziale, un percorso di conoscenza per tutta la famiglia.

Le proposte per i bambini continuano poi con laboratori, letture animate, camminate in boschi magici e lezioni di bici. Grande spazio anche all’arte con estemporanee di pittura e mostre. E per chi desidera scoprire i prodotti e le eccellenze del territorio c’è “Cascine Aperte” in cui sarà possibile visitare alcune aziende agricole del territorio e degustare i loro prodotti.

In serata a Rosta è previsto il Picnic sotto le Stelle e a Villarbasse il talent show a cura dell’associazione Genitori Villarbasse nella piazza del Municipio.

Domenica 26 Maggio la giornata sarà dedicata alla scoperta della Collina Morenica con tre itinerari in bici, tre itinerari a piedi ed un itinerario da percorrere a piedi con i vostri amici a quattro zampe.

Le camminate saranno condotte dalle guide escursionistiche di Metrotrail che guideranno i partecipanti alla scoperta della bellezza storico e naturalistico del territorio, tra mulattiere, sentieri nei boschi e campi coltivati. Tra gli itinerari anche quello per Famiglie in cui verranno condotte attività di esplorazione e scoperta della natura utilizzando tutti i nostri sensi. Attraverso il gioco e la creatività si affinerà la capacità di osservazione dei bambini.

La camminata con i cani La Morenica del Can Ca Baula sarà guidata dagli Istruttori Cinofili (certificati ASC - CONI) del Centro Cinofilo Happy Dog di Rivoli che risponderanno a domande e curiosità e racconteranno storie incredibili legate alle nostre colline e al miglior amico dell'uomo.

Per chi ama pedalare alla scoperta di panorami mozzafiato sono previsti due itinerari in bici tracciati da Ciclocentrico, concept store rivolese dedicato al cicloturismo, per ciclisti esperti ed amanti del gravel. Per le famiglie e i bambini è stata pensata la pedalata Family Edition che sarà guidata da Serena di My Family Bike, ciclista, mamma ed amante dei viaggi in bici ed ambasciatrice Liv Italy.

Le iscrizioni sono aperte ed in particolare per chi si iscrive in uno dei negozi che hanno deciso di attivare un team per partecipare tutti insieme alle proposte di Morenica Reale la quota di partecipazione è scontata. Sui canali social di Morenica Reale sono disponibili tutte le informazioni sui team che sono stati attivati.

“Morenica Reale è frutto di un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie alla nascita de Distretto del Commercio. In questi anni gli assessorati al commercio di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse hanno lavorato in sinergia per valorizzare il commercio di vicinato grazie anche ai bandi regionali vinti. Valorizzazione che crediamo fermamente debba partire dalla valorizzazione del territorio della Collina Morenica, che è elemento comune ai quattro comuni. Abbiamo costruito una rete di attori, di partner e di attività che credono in questo progetto e con cui abbiamo dato vita a questo evento. Il nostro obiettivo è che Morenica Reale non sia solo un evento ma diventi un vero e proprio circuito di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Lo slogan di Morenica Reale è “Feel the Hills” perché vorremmo davvero che le persone potessero sentire, vivere, provare la bellezza del nostro territorio e scoprire quante attività si possono fare e vivere nel Distretto della Collina Morenica” – spiega Barbara Scandella, manager del Distretto della Collina Morenica che coordina le attività del Distretto e dell’evento Morenica Reale.

Tutte le informazioni per iscriversi a tutte le proposte di Morenica Reale sul sito www.distrettocollinamorenica.it e sulla pagina Facebook e Instagram Morenica Reale.