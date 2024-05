Aeroporti: Torino, da soci Sagat ok a bilancio 2023, dividendo complessivo di 12 milioni

Via libera dall’assemblea dei soci di Sagat, società che gestisce l’aeroporto di Torino Caselle al bilancio 2023 che si è’ chiuso con un valore della produzione di 86 milioni di euro, ricavi aviation in crescita del 7,5%, risultato netto pari a 7,6 milioni, investimenti per 6,3 milioni di euro e posizione finanziaria netta Negativa per 7,6 milioni di euro, in miglioramento di 10 milioni di euro sul 2022. I soci hanno deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di 12 milioni di euro.