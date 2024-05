Maratona di libri alla biblioteca civica Arduino di Moncalieri

A Moncalieri parte mercoledì 22 maggio, da un ritratto dell'Argentina dei colonnelli che si intitola "Grand Hotel Coronda", una variegata proposta di presentazioni di libri: sono previsti in tutto cinque incontri con l'autore, uno al giorno fino a lunedì 27. Una maratona di eventi che hanno luogo alla biblioteca civica Arduino (via Cavour 31), sono a ingresso libero e sono disponibili anche in diretta streaming accedendo alla pagina facebook @bibliomonc.

Si comincia dunque mercoledì 22 maggio (ore 17,30) con l'opera collettiva "Grand Hotel Coronda", con la presenza in sala di Augusto Saro, uno degli autori, sopravvissuto al premeditato annientamento psico-fisico messo in atto nel famigerato carcere di Coronda (Santa Fe, Argentina) dalle forze armate argentine contro gli oppositori alla dittatura militare imposta tra il 1974 e il 1979 dal generale Videla.

Giovedì 23 maggio interviene Enrica Tesio, blogger e scrittrice torinese più volte ospite della Arduino. Il suo ultimo libro "I sorrisi non fanno rumore" è una storia di Natale "tristallegra" in cui la protagonista, in una affollata diretta social, scatena uno psicodramma collettivo dichiarando che Babbo Natale non esiste. Modera l'evento Valerio Vigliaturo, direttore del Premio InediTO-Colline di Torino (ore 17,30).

La forte complicità tra due donne, accomunate da un passato pieno di ombre che vengono alla luce poco per volta, è al centro del sanguigno "Il passato è un luogo pericoloso", di Cinzia Rita Gaza e Patrizia Varetto. Se ne parla con le autrici venerdì 24 maggio, nell'ambito della rubrica Il Venerdì dello scrittore (ore 17,30).

L'evento di sabato 25 maggio si snoda tutto intorno a un interrogativo: siamo ancora in grado di comprendere quanto la democrazia sia importante? E' la provocazione da cui parte il lavoro di approfondimento di "Nondemocrazia". L'autore Marco Barbaro vi conduce un'analisi del concetto di democrazia con importanti riferimenti all'attuale contesto italiano. Non un lavoro di ricostruzione storica, ma uno strumento nato per suscitare interesse e consapevolezza su temi che ci riguardano molto da vicino. A dialogare con l'autore c'è Edoardo Massimo Fiammotto (ore 10,30).

Lunedì 27 maggio Valeria De Cubellis propone infine "Libere per Costituzione", volume che ha firmato insieme a Margherita Madeo e Serena Riglietti (ore 17,30): 21 ritratti di donne che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente. Vite coraggiose di donne che, incontrandosi sul terreno comune dell'affermazione dei diritti e dell'uguaglianza di tutti, hanno lottato per portare avanti e realizzare i propri sogni.

Mercoledì 22 maggio

GRAND HOTEL CORONDA

RACCONTI DI PRIGIONIERI POLITICI SOTTO LA DITTATURA ARGENTINA, 1974-1979

Moncalieri, ore 17,30

Giovedì 23 maggio

ENRICA TESIO presenta

I SORRISI NON FANNO RUMORE

Moncalieri, ore 17,30

Venerdì 24 maggio

CINZIA RITA GAZA e PATRIZIA VARETTO presentano

IL PASSATO E' UN LUOGO PERICOLOSO

Moncalieri, ore 17,30

Sabato 25 maggio

MARCO BARBARO presenta

NONDEMOCRAZIA. IL SISTEMA IN CUI VIVIAMO DIPENDE SOLO DA NOI

Moncalieri, ore 10,30

Lunedì 27 maggio

VALERIA DE CUBELLIS presenta

LIBERE PER COSTITUZIONE