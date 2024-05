Dalla ricerca Bios Line ecco Enerplus Reintegra

Continua, sempre in crescita, il percorso di espansione di Bios Line, azienda leader nella ricerca e nella produzione di prodotti naturali su base fitoterapica per il benessere personale, che oggi fattura oltre 45 milioni di euro evidenziando un incremento costante dell’8% negli ultimi tre anni. Bios Line, da sempre impegnata nello sviluppo di 4 pilatri fondamentali (ricerca, innovazione, qualità e sostenibilità) è capace di sviluppare nuovi ingredienti e nuovi composti che, sempre su base fitoterapica, consentono di realizzare integratori naturali particolarmente innovativi e capaci di intercettare le esigenze di mercato.

Tra questi Enerplus Reintegra, un integratore formulato per la rapida reintegrazione dei Sali minerali compresi magnesio, potassio, sodio e cloro, persi durante l’attività fisica intensa o in casi di carenza. La sua composizione comprende anche Vitamina C per proprietà antiossidanti e benessere generale e un estratto di Radice di Rhodiola rosea, conosciuta per le sue proprietà toniche in situazioni di stanchezza fisica e mentale.

Ideale per atleti e per chiunque desideri colmare carenze minerali o contrastare crampi muscolari. E’ senza glutine e lattosio e adatto ai vegani.